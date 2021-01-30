Yakın dostlarıyla hasret giderdi

SAHNELERİN başarılı ismi Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Öğlen saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Özlem Şahin, AVM'de yakın dostlarıyla bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz dolduran Şahin'in, kısa süre kaldığı AVM'de pandemi ve mesafe kurallarına özenle uyması dikkatlerden kaçmadı.