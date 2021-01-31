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Haberler Sarmaşık Akıncı’nın Fatih’inden yüreklendiren konuşma

’nın ’inden yüreklendiren konuşma

Akıncı’nın Fatih’inden yüreklendiren konuşma

31.1.2021

ATV ekranında yayınlanan Akıncı dizisi, aksiyonun yanı sıra duygu dolu sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Fatih karakterinin yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına yaptığı motivasyon konuşması anlamlı içeriğiyle oldukça dikkat çekti. Akıncı, yayınlanan 5. bölümüyle maceraya devam etti. Bir yandan Akıncı olarak şehrini koruyan Fatih'in, diğer yandan tarih öğretmeni olarak görev yaptığı lisede gençlerle olan diyalogları takdir topladı.

'TEK VÜCUT OLACAKSINIZ'
Lisenin basketbol takımına motivasyon konuşması yapan Fatih, "Hepiniz kaybetmekten korkuyorsunuz, o yüzden kaybediyorsunuz. Eğer tek başınaysan kırılırsın. Tek bir vücut olacaksınız" sözleriyle takımını yüreklendiren Fatih, maç sonunda takımın da kazanmasını sağladı.

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