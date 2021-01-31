Kuru göz hastalığında lazer tedavisi

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, uzun süreli ekrana maruz kalma ve maske kullanımı gibi nedenlerle günümüzde en sık rastlanan göz sağlığı sorunlarından olan kuru göz hastalığının tedavisinde damla kullanımı, punktum tıkaç gibi yöntemlere alternatif bir yöntem olan lazer tedavisini anlattı. Kuru göz hastalığının son dönemde her yaş grubunda giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Takeş, "IPL lazer cihazıyla her iki göze birden uygulanan lazer tedavisiyle hastalığın belirtileri önemli ölçüde azaltılıyor. Bu tedavide başarılı sonuç alabilmek için en az 3 seans uygulanması gerekiyor. Genellikle kuru göz hastalığıyla birlikte gelişen kirpik dibi iltihabı (blefarit) hastalığının tedavisinde de kullanılıyor. Öncelikle IPL uygulaması yapılıyor. Daha sonrasında 15 dakika boyunca sıcak masaj yapan maske uygulaması gerçekleştiriliyor" dedi.