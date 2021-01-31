  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kuru göz hastalığında lazer tedavisi

hastalığında lazer tedavisi

Kuru göz hastalığında lazer tedavisi

31.1.2021

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, uzun süreli ekrana maruz kalma ve maske kullanımı gibi nedenlerle günümüzde en sık rastlanan göz sağlığı sorunlarından olan kuru göz hastalığının tedavisinde damla kullanımı, punktum tıkaç gibi yöntemlere alternatif bir yöntem olan lazer tedavisini anlattı. Kuru göz hastalığının son dönemde her yaş grubunda giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Takeş, "IPL lazer cihazıyla her iki göze birden uygulanan lazer tedavisiyle hastalığın belirtileri önemli ölçüde azaltılıyor. Bu tedavide başarılı sonuç alabilmek için en az 3 seans uygulanması gerekiyor. Genellikle kuru göz hastalığıyla birlikte gelişen kirpik dibi iltihabı (blefarit) hastalığının tedavisinde de kullanılıyor. Öncelikle IPL uygulaması yapılıyor. Daha sonrasında 15 dakika boyunca sıcak masaj yapan maske uygulaması gerçekleştiriliyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuru göz hastalığında lazer tedavisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.