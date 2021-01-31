  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Lopez takıntısı

Lopez takıntısı

Lopez takıntısı

31.1.2021

ŞARKICI Ziynet Sali, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Daha önce "Jennifer Lopez'i sanatçı kimliğiyle beğenmiyorum" ifadelerini kullanan Sali'nin, paylaştığı fotoğrafta ünlü yıldıza benzemeye çalışması dikkat çekti. Sali'nin bazı takipçileri, "Yerli Jennifer Lopez... As bayrakları as!" sözleriyle beğenilerini sunarken, bazıları ise "Keşke bu kadar zorlamasaymış" yorumunda bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lopez takıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.