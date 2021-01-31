Lopez takıntısı

ŞARKICI Ziynet Sali, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Daha önce "Jennifer Lopez'i sanatçı kimliğiyle beğenmiyorum" ifadelerini kullanan Sali'nin, paylaştığı fotoğrafta ünlü yıldıza benzemeye çalışması dikkat çekti. Sali'nin bazı takipçileri, "Yerli Jennifer Lopez... As bayrakları as!" sözleriyle beğenilerini sunarken, bazıları ise "Keşke bu kadar zorlamasaymış" yorumunda bulundu.