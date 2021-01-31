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karakolluk oldu

Oynadığı polisiye dizide Emniyet Amiri rolünü üstlenen usta oyuncu , karakolluk oldu. 78 yaşındaki oyuncu kendisinden döviz bozmasını isteyen bir vatandaştan şüphelenince, söz konusu şahsı da yanına alarak karakola gitti

Rıza Baba karakolluk oldu

31.1.2021

Türk dizilerinin sevilen oyuncusu Zafer Ergin, İstanbul Etiler'de ilginç bir olay yaşadı. Yıllardır rol aldığı dizide emniyet amirini canlandıran başarılı aktör, bu kez gerçek hayatta kendisini role fazla kaptırıp, dolandırıcı olduğunu düşündüğü bir kişiyi karakola götürdü.

ÇOK BAĞIRINCA ŞÜPHELENMİŞ
Geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelenen Ergin, şahsı da yanına alarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu. Emniyette yaklaşık bir saat kalan Ergin, döviz bozdurmak isteyen kişinin dolandırıcı olmadığını anlayınca şikayetçi olmadı. Karakol çıkışında gazetecilerle konuşan ünlü oyuncu, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" ifadelerini kullandı.

ÇITAYI YÜKSELTTİNİZ
Emniyetteki polislerin kendisine şakayla karışık takıldığını söyleyen Ergin, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Dizide çıtayı yükselttiniz. Vatandaşlar olayları sizin gibi hızlıca çözmemizi istiyor' diye takılıyorlar bana. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" dedi.

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