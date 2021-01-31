Sevenlerini kırmadı

Fenerbahçe futbol takımında sportif direktörlük görevi yapan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz gün Beşiktaş'taydı. Hareketli ve yoğun geçen transfer gündeminden fırsat bulan Belözoğlu, soluğu alışverişte aldı. Tek başına mağazaları dolaşan sportif direktör, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdi. Belözoğlu'nun sevenleriyle uzun süre sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.