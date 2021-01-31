Tam bir şifa deposu: Resveratrol

Resveratrol yaşlanma karşıtı olarak ve hastalıklarla mücadelede faydalı olmasından dolayı son yıllarda oldukça fazla dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar resveratrolün pek çok hastalıkta etkili olabileceğini göstermektedir.

KALP HASTALIKLARI: Resveratrol iltihabı azaltmaya yardım edebilir, kötü kolesterol olan LDL oksidasyonunu önleyebilir ve trombositlerin kümeleşmesini zorlaştırabilir. Bununla birlikte kalp krizine yol açabilecek damar sertliğini engelleyebilir. KANSER: Resveratrolün kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği ve kanser hücre hücrelerini hedef alıp öldürme yeteneğine sahip olduğu düşünülmektedir. Kanser hücrelerini besleyen bir proteinin işlevini engelleyerek kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebildiğine dair araştırmalar mevcuttur.

PARKINSON VE ALZHEIMER HASTALIĞI: Resveratrol sinir hücrelerini serbest radikallerin oluşturabileceği hasardan ve Alzheimer hastalığına sebep olabilecek plak oluşumundan koruyabilir. Beyni de koruyucu etkisi vardır. Yapılan bir araştırmada, resveratrol alımından kısa süre (45-90 dk) sonra beyin damarlarındaki kan akımının hızlandığı gözlenmiştir.

ANTIENFLAMATUAR: İnflamasyonu azaltıcı etkisi olduğuna dair araştırmalar mevcuttur. Bir araştırmaya göre; eklem iltihabına karşı yararlı olabileceği öngörülmüştür ve 20 kişi üzerinde 6 hafta boyunca 40 mg resvaratrol alımı kan damarlarındaki iltihaplanmayı artırıcı etkisi olan birçok maddeyi yok ettiğini göstermiştir.

DIYABET: Resveratrol diyabet hastalığının öncüsü olan vücudun insülin direnci oluşmasını önler. Resveratrol bir antioksidan olarak diyabetli hastalarda görülen olası komplikasyonlara karşı vücudu koruduğu gibi antinflamatuar özellikleri sayesinde yine diyabet ve diğer pek çok kronik hastalıktan korunmaya yardımcı olabilir.

HIPERTANSIYON: Resveratrol yüksek kan basıncını düşürme özelliğine sahiptir. Kan damarlarının rahatlamasını sağlayan nitrik oksit üretimini teşvik ederek kan basıncını düşürücü bir etkiye sahip olabileceğine dair araştırmalar vardır.

ZAYIFLAMADA ETKİSİ

Yapılan bir çalışmada resveratrolün sağlıksız yaşam şeklinin etkilerine karşı vücudu koruduğu ve yaşama süresini artırdığı belirtilmiştir. Araştırmacılar resveratrolün obezite ve yaşlanmanın kötü etkilerine karşı vücudu koruyan biyolojik bir mekanizma gibi görülen SIRT1 genini aktive ettiğini düşünmektedirler.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM