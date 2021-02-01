68’lik damat 35’lik gelin arıyor

Kızının bikinili fotoğrafları için yaptığı açıklamalarla gündem olan ve İzmirlilere yönelik sözleriyle tepki çeken Coşkun Sabah, söyledikleriyle çelişen açıklamalar yaptı. Evlenmek için kendisinden 35 yaş küçük kadın aradığını söyleyen Coşkun Sabah, başkalarına halt yamak düşer diyerek kimsenin düşüncesini önemsemediğinin de altını çizdi.

BAŞKALARI HALT ETSİN!

Coşkun Sabah, evlilik kriterleri arasında yaş, kültür ve dış görünüm olduğunu şu sözlerle dile getirdi: Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum. Sosyal medya hesabından onlarca evlilik teklifi aldığını dile getiren 68 yaşındaki şarkıcı, evleneceği kişiyle arasındaki yaş farkı konusuna değinerek, "Beni her gören 49-50'sin diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-36 yaşında birinin olması gerekiyor" dedi. Yaş farkı tartışmalarını saçma bulduğunu söyleyen şarkıcı, "Görüntü baba kız gibiyse geçiniz. Ama tablo göz estetiğine uygunsa başkalarına halt etmek düşer. Bu konuda başkalarının yorumlarını tanımıyorum" şeklinde konuştu.