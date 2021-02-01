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Haberler Sarmaşık Akıncı’nın Fatihi yürekleri fethetti

Akıncı’nın Fatihi yürekleri fethetti

Akıncı’nın Fatihi yürekleri fethetti

1.2.2021

atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisi, aksiyonun yanı sıra duygu dolu sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Fatih karakterinin yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına yaptığı motivasyon konuşması anlamlı içeriğiyle oldukça dikkat çekti. Fatih, "Hepiniz kaybetmekten korkuyorsunuz, o yüzden kaybediyorsunuz. Eğer tek başınaysan kırılırsın. Ancak bir bütünsen o zaman karşındaki ne olursa olsun, onu yıkar geçersin. Tek bir vücut olacaksınız, birbirinizi duyacak, hissedeceksiniz. Takım olacaksınız" sözleriyle takımını yüreklendirdiği sahne birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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