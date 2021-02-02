Manco’nun Cadillac’ı İzmir'de

Anadolu rock ve pop müziğin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun bir dönem kullandığı 1963 model otomobilini satın alan iş adamı Murat Demirel, 4 şehirde, 15 aylık çalışmayla otomobili eski görkemine kavuşturdu. Demirel, özel garajında korumaya aldığı otomobilin bakımına da özen gösteriyor. Otomobile gözü gibi bakan Demirel, aracın Manço'nun hatıralarının yaşatılması açısından önem taşıdığına inanıyor.

PARÇALARI ABD'DEN GELDİ

6 araçlık klasik otomobil koleksiyonu olan Demirel, İzmir Mordoğan'daki garajını sık sık ziyaret ederek arabalarının bakımını yapıyor. Manço'nun arabasının bazı orijinal parçalarını ABD'den getirttiğini, piyasada artık bulunmayan parçaları ise iş yerinde imal ettiğini söyleyen Demirel, Barış Manço'nun aracının satıldığını duyunca büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, Manço'nun kullandığı Cadillac marka otomobilin konforlu ve lüks olduğunu ancak restorasyonunun da bir o kadar zor olduğunu ifade etti.



BAŞKAN ERDOĞAN DA ANDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak andı.