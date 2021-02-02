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Haberler Sarmaşık Yeni yılın birincisi yine

Yeni yılın birincisi yine

Yeni yılın birincisi yine

2.2.2021

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

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