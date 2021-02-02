Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
Yeni yılın birincisi yine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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