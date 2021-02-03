Boğaziçi provokatörleri

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun getirilmesinin ardından üniversitede bazı provakasyon eylemleri başladı. İlk günlerde CHP'li ve HDP'li isimler üniversiteye giderek olayların daha da büyümesini sağladı.



REKTÖRLÜK İŞGALİ

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmalarda, eylemlere katılan birçok ismin terör örgütleriyle bağlantıları çıktı. Kamuoyunda tepkilere neden olan son olay ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT üyelerinin Kabe'ye yönelik provokasyonu oldu. Dün akşam saatlerinde eylemler yeni bir boyut kazandı. Boğaziçi Üniversitesi içerisindeki eylemciler, rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı. İşgal girişimini polis engelledi.



YALAN VİDEO SERVİSİ

Bazı eylemcilerin gözaltına alındığı sırada çekilen bir video, yalan bir altyazı eklenerek sosyal medyaya servis edildi. Muhalefetin, bu yalan video üzerine sosyal meydada Türk polisine yönelik linç kampanyası başlatması şoke etkisi yarattı. Bazı ünlü isimlerin de bu paylaşımlara arka çıkması şaşkınlıkla karşılandı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları provoke eden ünlüler arasında Farah Zeynep Abdullah, Hazal Kaya, Bülent Emrah Parlak, Rıza Kocaoğlu, Leman Sam ve Yeşim Salkım da yer aldı.