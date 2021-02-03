Denız ve Aktan’ın velayet davası başladı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının ilk duruşması görüldü. Feyza Aktan'ın hazır bulunduğu duruşmada Özcan Deniz'i ise avukatı temsil etti. Gizlilik ve yayın yasağı bulunan duruşmaya tarafların haricinde izleyici ve basın mensubu alınmadı. Özcan Deniz'in katılmadığı duruşmaya katılan Feyza Aktan, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sabırsızlıkla süreci bekliyorum" dedi.