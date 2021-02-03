Pekdemir Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, son yolculuğuna Muğla'nın Bodrum ilçesinde uğurlandı. 78 yaşında hayatını kaybeden Pekdemir için gözyaşları sel oldu. Bodrum aşığı Pekdemir'in cenazesinde kızı Didem Pekdemir ve eşi Çiğdem Pekdemir tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze törenine Pekdemir'in ailesinin yanı sıra yakın dostları, Tarık Papuççuoğlu, Yonca Evcimik gibi ünlü isimler de katıldı. Öğlen namazının ardından Pekdemir'in Cenaze namazı kılınarak Bitez mearlığına defnedildi. Kızı Didem Pekdemir babasının son günleri çok sıkıntılı geçtiğini söyleyerek "Son günleri çok keyifli değildi. Kanser teşhisi konmuştu. Onun araştırması yapılırken korona virüsü atlattı. 25 Aralık'tan berri hastanedeyiz. Son 12 gündür yoğum bakımda yatıyordu. Hastaneye kontrole gitti bir daha gelemedi" ifadelerini kullandı.