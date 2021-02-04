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Haberler Sarmaşık Aleyna hastanelik oldu

hastanelik oldu

Aleyna hastanelik oldu

4.2.2021

Rol aldığı dizinin setinde rahatsızlanan şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Her olayıyla gündem olmayı başaran Aleyna Tilki, Instagram hesabından "Hastaneye gidiyorum" paylaşımı yaparak takipçilerini korkuttu. Kas spazmı geçiren Tilki, hastane çıkışı yayınladığı videoda ise "Yürüyemez hale gelmiştim ama şu an daha iyiyim" dedi. Sette geçirdiği kas spazmı sonrası vücudunun kitlendiğini söyleyen Tilki, "Sanırım yanlış bir hareket yaptım" diye konuştu.

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