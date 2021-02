Dört yapraklı yonca modeliyle sağlıklı beslenin

Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Ayşe Korkmaz, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu vurgulayarak, kısa ya da uzun vadede sağlığa zarar vermeyecek ve sürdürülebilir olacak bir beslenme şeklinin benimsenmesi gerektiğini belirtti. Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, sağlığı korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerinin yeterli miktarda ve uygun zamanlarda alınmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkmaz, "Sağlıklı beslenme; cinsiyet, yaş, boy, kilo, sağlık durumu, fiziksel aktivite, kullanılan ilaçlar gibi faktörler dikkate alınarak kişiye özel olarak düzenlenmiş beslenme planı olarak ele alınıyor. Devamlılığı olan bir beslenme planı uygulamak ise en önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.



ZARAR VERMEMELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

AYŞE Korkmaz, günlük beslenme planı yaparken, "dört yapraklı yonca modeli" denilen dört besin grubunun beslenme planının içinde olması gerektiğini bildirdi. Korkmaz, besin gruplarını şöyle sıraladı:



SÜT VE TÜREVLERİ:

GÜNLÜK kalsiyum alımı için günde 2 porsiyon (500 g) tüketilmesi gerekiyor (kişide süt ve süt ürünleri grubunun kısıtlanması gereken bir sağlık sorunu olmadığı durumlarda.) Ayrıca, çocukluk, gebelik gibi dönemlerde alınması gereken miktar 2 katına kadar çıkabiliyor.



EKMEK VE TÜREVLERİ:

GÜNLÜK enerji ihtiyacının karşılanması için gün içinde belli ölçülerde ekmek ve/veya ekmek yerine geçen besinlerden almak gerekiyor. Ayrıca, günlük posa tüketimi için önemli olan bir besin grubudur. Burada önemli olan nokta tüketilen besin tercihidir.

Örneğin, karabuğday, yulaf, tam buğday ve ürünleri gibi besinler tercih edilmelidir.



ET ÇEŞİTLERİ:

GÜNLÜK protein ihtiyacının karşılanması için hayvansal/ bitkisel protein kaynaklarını tüketmek oldukça önemli. Günlük tüketilmesi gereken miktar bireysel olarak farklılık gösteriyor.

Örneğin, yaş, hastalık durumu, egzersiz düzeni gibi...

Et grubunu gereken miktardan fazla tüketmek ileri zamanlarda sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor.



SEBZE-MEYVE ÇEŞİTLERİ:

GÜNLÜK vitamin, mineral ve posa alımı açısından önemli olan bir besin grubudur. Kısıtlanması gereken bir sağlık durumu yoksa günde 5-8 porsiyon tüketilmesi gerekiyor.

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bağışıklığın güçlendirilmesi için önem taşıyor.

Günlük posa tüketimi açısından önemli bir besin grubu olduğu unutulmamalı.



GÜN IÇINDE ÖGÜN SAYISINA DA DIKKAT EDILMESI GEREKIYOR



BAYINDIR İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Korkmaz, süt ve türevleri, ekmek ve türevleri, et çeşitleri ve sebze-meyve çeşitlerinden oluşan besin gruplarının gün içinde yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Gün içindeki öğün sayısına da dikkat etmek gerektiğini belirten Korkmaz, "Günde kaç öğün bir beslenme planı uygulanması gerektiğini belirlemek kişisel farklılıklara, sağlık durumuna göre değişiklik gösterebiliyor." ifadesini kullandı.



KORKMAZ, günlük su tüketiminin de yeterli ve dengeli beslenme kadar sağlık için önem taşıdığını ve sıvı kısıtlaması gereken bir durum yoksa günlük olarak kilo başına 30 ml su tüketilmesi gerektiğini belirtti.



DÖRT ana besin grubu dışında tüketilen bazı ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Korkmaz, özellikle şeker ve şeker ilave edilmiş ürünler, yağ ve yağlı besinler, hazır paketli gıdalar, tuz ve alkol gibi ürünlerin kontrolsüz bir şekilde tüketilmesinin gereksiz kalori alımına sebep olabildiğini ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini kaydetti.