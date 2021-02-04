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Haberler Sarmaşık Limonlu çay kanser riskini azaltıyor

Limonlu çay kanser riskini azaltıyor

Limonlu çay kanser riskini azaltıyor

4.2.2021

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, limonlu çayın ömrü uzattığı ve kanser riskini azalttığı açıklandı. İçerdiği kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bileşenlerle bağışıklığı güçlendiren limonun enfeksiyonları yüksek oranda azalttığı belirtildi. ABD'li araştırmacılar eski Mısırlıların, limonun çeşitli zehirlere karşı etkili olduğu inancını test etmeye karar verdi. Araştırma sonucunda, limonun güçlü antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olduğu sonucuna varıldı. Limonun faydaları arasında karaciğeri temizlemesi de yer alıyor. Ayrıca zengin içeriğiyle enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Limonun çayla birleşmesi ise vücudun bu meyveden antioksidanları alma kabiliyetini yüzde 80 artırıyor.

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