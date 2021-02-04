Ruhunu ağlayarak tamir ediyor

'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle dizideki dengeleri değiştiren güzel oyuncu Hande Soral, kadroya katılmasıyla ilgili "Bu dönemde çalışıyor olmak çok iyi geldi açıkçası. Adana İstanbul arası bir hayat, çok keyifli bir zaman yolculuğu" sözleriyle projeyle ilgili hislerini anlattı.



'PLAN YAPARAK YAŞAMAM'

Kendisine yöneltilen sorulara tüm içtenliği ile cevap veren Soral, "Plan yaparak yaşayan biri değilim. Hayatın getirdiklerine saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum. Önceliğim anda olmak ve huzurlu olmak" dedi. Güzel oyuncu psikolojik olarak sıkıntıya düştüğünde ruh halini yükseltmek için ağladığını sözlerine ekleyerek, "Ağlamayı çok severim. Sıkıntımı içime atmamaya çalışırım, üzüntümü yaşarım. Sonrasında da kabul eder kaldığım yerden gülmeye devam ederim. Yalnız kalmamaya çalışırım, beni iyileştiren şey evim, hayvanlarım, ailem..." şeklinde konuştu.