  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Ruhunu ağlayarak tamir ediyor

Ruhunu ağlayarak tamir ediyor

’nin beğeni ile izlenen yapımı ‘’nın kadrosuna giren başarılı oyuncu , verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel aktris, zor anlarında ağlayarak ruh halini yükselttiğini söyledi.

Ruhunu ağlayarak tamir ediyor

4.2.2021

'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle dizideki dengeleri değiştiren güzel oyuncu Hande Soral, kadroya katılmasıyla ilgili "Bu dönemde çalışıyor olmak çok iyi geldi açıkçası. Adana İstanbul arası bir hayat, çok keyifli bir zaman yolculuğu" sözleriyle projeyle ilgili hislerini anlattı.

'PLAN YAPARAK YAŞAMAM'
Kendisine yöneltilen sorulara tüm içtenliği ile cevap veren Soral, "Plan yaparak yaşayan biri değilim. Hayatın getirdiklerine saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum. Önceliğim anda olmak ve huzurlu olmak" dedi. Güzel oyuncu psikolojik olarak sıkıntıya düştüğünde ruh halini yükseltmek için ağladığını sözlerine ekleyerek, "Ağlamayı çok severim. Sıkıntımı içime atmamaya çalışırım, üzüntümü yaşarım. Sonrasında da kabul eder kaldığım yerden gülmeye devam ederim. Yalnız kalmamaya çalışırım, beni iyileştiren şey evim, hayvanlarım, ailem..." şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ruhunu ağlayarak tamir ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.