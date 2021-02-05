Pandemide güne kahvaltıyla başlayın

Pandemi nedeniyle evde kalmanın bir yandan kilo alımına diğer yandan da fazla kilolar nedeniyle duygusal olarak da olumsuz etkilenmeye neden olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, "Sağlıklı beslenmek hem Kovid-19'dan korunmaya, hastalığın daha kolay atlatılmasına hem de bu olumsuz duyguları önlemeye yardımcı oluyor" dedi.



D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

"Pandemi kilolarını önlemek için kahvaltıyı atlamayın" uyarısında bulunan Akgül, "Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin, bağırsak floranızı iyi besleyin. Böylece hem kilonuzu hem de duygusal dengenizi koruyabilirsiniz" diye konuştu. Gizem Akgül, beden kitle indeksinin her birimlik artışının Kovid-19 hastalığını daha şiddetli geçirme riskini de yüzde 12 oranında yükselttiğini gösteren bilimsel çalışmalar aynı zamanda obez kişilerin hastanede kalma sürelerinin de daha uzun olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek, "D vitamini eksikliği de bu etkiye yol açıyor" dedi.



DOGRU KARBONHİDRAT KILO VERDIRIR

DOĞRU karbonhidrat tüketiminin kilo aldırmak bir yana kilo kaybına destek olduğuna dikkat çeken Gizem Akyüz, "Tam tahıllı gıdalar; kan şekerinin dengelenmesine, B ve E vitaminleri, çinko, bakır, magnezyum ve çeşitli antioksidanlardan faydalanmanıza, kalbinizi korumanıza, lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına destek olur. Uzun süre pişirmek mineral ve vitamin kaybına neden oluyor. Kızartma yerine buharda ya da fırında pişirmek, sebzeleri çiğ tüketmek daha faydalı" dedi.



BAGIRSAKLAR İÇİN LİFLİ BESİNLERE YÖNELİN

YAĞ içeriği çok yüksek olan besinler tüketmenin bağırsak florasındaki iyi bakterilerin azalmasına neden olduğunu kaydeden Akgül, "Bu da duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklarda üretiliyor" diye konuştu. Gizem Akgül, bağırsak sağlığı için lifli gıdaların tüketilmesini önerirken, günde 3-5 porsiyon meyve-sebze yemeye özen gösterilmesini söyledi.



MEYVEYİ KABUKLARIYLA BİRLİKTE TÜKETMELİSİNİZ



MAYALANDIRILARAK yapılan ekmeklerin besin değerinin daha yüksek olduğunu anlatan Gizem Akgül, "Pek çok meyvenin en çok vitamin ve mineral içeren kısmı, yüzeylerine yakın yerlerinde olmaktadır. Kabukları ile yenilebilen meyveleri kabuklarını iyice yıkayıp kimyasal koruyuculardan arındırdıktan sonra kabukları ile yemeyi tercih edebilirsiniz" şeklinde konuştu.