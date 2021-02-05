Virüsten kaçan sanata sığındı

Muğla Bodrum'da uzun yıllardır atölyesinde sipariş üzerine eserler yapan heykel sanatçısı Hasan Cingiz, korona virüs salgınında her kesimden vatandaşın ilgi odağı oldu. Oyuncudan sanatçıya, mimardan doktora birçok meslek dalından kişi, Cingiz'in Bitez'deki atölyesine akın ederek kendisini sanata verdi.

HEYKELTIRAŞA MERAK SARDI

Pandemiyi Bodrum'da geçiren oyuncular da heykeltıraşa merak sardı. Oyuncu Bülent Şakrak, Gökhan Yıkılkan gibi Bodrum'da yaşayan ünlü isimler, fırsat buldukça heykel yaparak zamanlarını geçiriyor. Ünlü isimler boş zamanlarında atölyeye gelerek heykel yapma sanatını öğreniyor. Pandemide vatandaşların sanata ilgisinin arttığını söyleyen Hasan Cingiz, "İnsanlar evlerinde sıkıldığı için heykel yapabiliriz dediler. Hem sıkılmıyorlar hem de yapmış oldukları somut eserlere sahip oluyorlar" dedi.



Tuba AYHAN