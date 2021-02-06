Muz serasında keyifli bir gün

MUĞLA Fethiye'de yaşayan şarkıcı Göksel, yakın arkadaşları ile birlikte iş insanı Ali Cesaret'in muz serasını gezdi. Fethiye'yi ve bölgeyi çok sevdiğini ifade eden Göksel, "Eşsiz bir güzelliğe sahip. Muz serasını da çok beğendim" dedi. Üretilen muzların tadına da bakan başarılı isim, "Oldukça lezzetliymiş. Bugün çok keyifli vakit geçirdik hep beraber. Unutulmaz bir gün yaşadım. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ