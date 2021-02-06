Olestra maddesi içeren besinlerden uzak durun

OBEZİTENİN yüksek miktarda yağ tüketiminden kaynaklandığını belirterek yağların, karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji içerdiğini belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, "Obezitenin sonuçlarına bakıldığında, koroner kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, felç, diyabet, meme ve kolon kanserleri gibi ciddi hastalıklara sebep olduğu görülmektedir" dedi.

SENTETİK BİR MADDE

OLESTRANIN lezzet, görünüş, dayanıklılık ve ısı bakımından diğer normal yağlara benzetilerek yağ asidi bazlı sükroz ekstraksiyonundan oluşmuş, yağ yerine, özellikle yağsız ürün ve kızartmalarda kullanılan enerji değeri olmayan sentetik bir madde olduğunu belirten Balcı, "Patates cipsi gibi yüksek yağlı yiyeceklerin hazırlanmasında, böylece yağ içeriklerinin düşürülmesinde veya ortadan kaldırılmasında kullanılıyor" dedi.



BEDEN GÜCÜNÜZÜ ZAYIFLATIYOR

BALCI, "Olestra, baharatlı çerez, krakerler, yağsız patates cipsi, hazır gıda ve kızartmalarda kullanılmaktadır. İshale, karın ağrısına, sindirim sisteminde rahatsızlıklara, beden gücünün daha da zayıflamasına ve kandaki karotenoit seviyelerinin azalmasına sebebiyet vermektedir. Kanda karotenoid seviyesinin azalması sonucunda, retina ve görmede bozukluk başta olmak üzere akciğer ve prostat kanserleri gibi ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.



VİTAMİN EMİLİMİNİ ENGELLIYOR

OLESTRANIN, insan vücudunda emilmeden atıldığını belirten Balcı, "Bu sebeple, yağda çözünen vitaminler olan A,D,E ve K vitaminleri ve karotenoid gibi besin maddelerini bağlayarak bağırsaktan emilmelerini azaltmaktadır. Bu maddelerin vücuttan atılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle olestra içeren besinlerden uzak durmak gereklidir. Sağlıklı yağlardan yeterli miktarlarda tüketmek hem yağda eriyen vitaminlerin emilebilmesi hem de sağlıklı bir vücut için çok önemlidir" dedi.