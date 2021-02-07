Alişan’ı en mutlu gününde çıldırttılar

Şarkıcı Alişan ve Buse Varol çifti, dün bir kez daha anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aylardır kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten Alişan, doğumda eşini yalnız bırakmadı. Şubat 2019'da oğlu Burak'a kavuşan Alişan, dün de kızı Eliz'i kucağına aldı.

"YAZIKLAR OLSUN SANA"

Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını sadece yakın arkadaşlarına gönderen şarkıcı, kızının ayaklarının göründüğü bir fotoğrafı ise kendi hesabında takipçileriyle paylaştı. Gönderisine "Geldi babasının aşkı. Geldi şükür" notunu düşen Alişan'ın keyfi çok uzun sürmedi. Instagram'da kızının başka fotoğraflarını görünce çılgına dönen ünlü isim, "En yakınım dediğim kişilere kızımın fotoğrafını atıyorum, içlerinden biri alıp Instagram'da paylaşıyor. Ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi her yerde görüyorum. Yazıklar olsun sana" diyerek sitem etti. Alişan'ın yeni doğan bebeğinin fotoğrafını hangi arkadaşının yaydığı ise henüz bilinmiyor.