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Haberler Sarmaşık Dizi TV Pazar sabahınızı şenlendirecek

Pazar sabahınızı şenlendirecek

Dizi TV Pazar sabahınızı şenlendirecek

7.2.2021

ATV ekranının sevilen, en çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve ana ulaşabileceğiniz Dizi TV, her hafta olduğu gibi bugünkü bölümünde de çok özel dosyaları inceliyor. Dizi TV izleyicileri 11.45'te ekrana gelecek bölümde, Maraşlı'nın içinde bir gezintiye çıkacak ve karakterin dikkat çeken replikleriyle keyiflenecek.

MARAŞLI'NIN DİLŞAD'IYLA SOHBET
Dizide Türellerin gelini Dilşad rolünü canlandıran başarılı oyuncu Melis İşiten, bu hafta Dizi TV'ye konuk oluyor. Güzel oyuncuyla karakteri hakkında dikkat çeken ve bir o kadar da keyifli geçen bir röportaj ekrana gelecek. Hercai'nin merak uyandıran karakterlerinden Dilşah'a hayat veren Aysun Metiner ise, mini sohbet köşesinde yer alacak. Hepsi ve daha fazlası her Pazar günü 11.45'te Dizi TV'de!

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