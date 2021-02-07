Hazal’ı dogum günü heyecanı sardı

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün Beşiktaş'taydı. 2 gün sonra doğum günü olduğunu söyleyen Küçükköse, "Şimdiden kutlama mesajları gelmeye başladı. Beni de doğum günü heyecanı sardı" dedi.

Yeni projesi için geri sayımın başladığını da müjdeleyen güzel oyuncu, "Bu ayın ortasında fragmanlarımız yayında olacak. Umarım izleyenler beğenir. Çok güzel bir ekiple birlikte, inandığımız bir proje gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca Hazal Filiz Küçükköse'nin fit görüntüsü ve sportif şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.