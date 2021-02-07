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Haberler Sarmaşık Neslihan’a gözü gibi bakıyor

Neslihan’a gözü gibi bakıyor

Neslihan’a gözü gibi bakıyor

7.2.2021

Yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan oyuncu Neslihan Atagül, bu zor günlerinde en büyük desteği eşi Kadir Doğulu'dan görüyor. Sosyal medya hesabında eşinin ayakkabılarını bağlarken çektiği fotoğrafını paylaşan Atagül, kalp çizerek Doğulu'ya olan sevgisini gösterdi. Güzel oyuncunun takipçileri ise, Kadir Doğulu'ya alkış emojileri gönderdi.

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