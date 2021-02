Anne adaylarını güçlendiren besinler

Bundan dolayı hamilelik döneminde anne ve bebeğin sağlığı için güçlüğü bir bağışıklık sistemi her zamankinden daha fazla taşıyor.



KÜKÜRTTEN ZENGİN BESLENİN

BESLEYİCİ değeri yüksek sebzeler tercih ederek özellikle pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak gibi kükürtlü bileşiklerden zengin sebze grupları bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.



3 ÖĞÜN C VİTAMİNİ ALIN

C vitamininden zengin besinler güçlü bir bağışıklık için ilk gelenlerden. Kahvaltında yeşil ve kırmızıbibere; ara öğünlerinde ise kivi, mandalina, portakal, nar gibi meyvelere yer vererek C vitamini alımını artırabilirsiniz.



KALİTELİ BİTKİSEL YAĞLAR

BİTKİSEL Omega 3 kaynağı besinleri tüketin. Ceviz, chia tohumu, avokado ve semizotu Omega 3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır.



D VİTAMİNİ DEPOLAYIN

DOKTORUNUZUN kontrolünde uygun miktarda D vitamini kullanarak depolarınızı doldurun. Besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü beslenmenizde bulundurmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir.



ÇİNKO ENFEKSİYONDAN KORUR

ÇİNKO enfeksiyonlardan korunmada güçlü bir kalkan görevi üstlenir. Çinko kaynaklarından balık, et, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta ana ve ara öğünlerinize mutlaka tercih edin. Yağlı tohumlar tüketerek aldığınız E vitamini de antioksidan etkisiyle hastalıklara karşı koruyucudur.



TAM TAHILLAR ANTİOKSİDAN

EKMEKLERİNİZİ ve tahıllarınızı tam tahıllı tercih edin. Tam tahıllar selenyumdan zengin besin gruplarıdır. Selenyum antioksidan özelliğiyle hücrelerini korur, vücut direncini arttırır. Öğünlerinizde bulgur, karabuğday pilavı, tam buğday makarna, tam tahıllı ekmek gibi tahıl gruplarına yer verin.