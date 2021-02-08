Emel Sayın da asılandı

TÜRK sanat müziğinin dev ismi 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Sayın, korona virüs aşısı olduğunu açıkladı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.