Kuyumcular, Sevgililer Günü’ne özel izin bekliyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, tüketici alışveriş eğilimlerinin, halkın özel günlerdeki hediye alışverişini genelde son günlerde, hatta son saatlerde yaptığını gösterdiğini belirterek, "Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 Şubat Cumartesi günü ve 14 Şubat Pazar günü için Ankara'dan gelebilecek son dakika izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir." dedi. 14 Şubat tarihinin, kuyumcular için çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Atabıyık, "Böyle bir karar, salgının etkisini gösterdiği 2020 yılında ellerinde 5 milyar doları aşkın stok bulunduran kuyumcu meslektaşlarımız için nefes alma imkanı verecektir" ifadelerini kullandı.