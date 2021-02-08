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Haberler Sarmaşık Maraşlı’nın hayatı tehlikede

Maraşlı’nın hayatı tehlikede

Maraşlı’nın hayatı tehlikede

8.2.2021

SEVİLEN Dizi Maraşlı bu akşam saat 20:00'de 5. bölümüyle ekranlarda olacak. Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. DURUŞMA GÜNÜ
DURUŞMA günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir.

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