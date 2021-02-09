Çocuklara maske seçerken dikkat

ALERJI ve Astım Derneği Başkanı ve Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Özel sağlık sorunu olmayan ve 2 yaşın üzerinde olan tüm çocuklar için cerrahi maskeler kullanılabilir" dedi. Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Maskeyi seçerken temasa bağlı alerji riski düşük, lateks, paraben, naylon ve klor gibi maddeler içermeyen, Sağlık Bakanlığı'nın Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı ürünler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.