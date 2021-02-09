  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Hamsinin az bilinen faydaları

Hamsinin az bilinen faydaları

Av yasağının kalkması ile balıkçı tezgahlarında yerini alan hamsi, sağlığımıza da olumlu katkılar sağlıyor. İşte bu faydalardan bazıları:

Hamsinin az bilinen faydaları

9.2.2021

B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerini barındırmasıyla vücudumuza tam destek sağlıyor.
Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engelliyor.
İçerisinde bulunan Omega-3 yağı sayesinde sağlığımız korunmaktadır.
İyotun bol olduğu bir balık türü olmasından dolayı, tuz ihtiyacımızı hamsiyle karşılayabiliriz.
Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltıyor.
Bulanık görmeyi ve gözde oluşacak katarağı engelliyor.
Kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını ayarlar.
Kanın damar çeperinde pıhtılaşmasını önler, migrene de iyi gelir.
Depresyon ve stresi ortadan kaldırmaya yarar.
Cildi tazeler ve pırıl pırıl bir görünüm sağlar.
Saçları daha dolgun ve parlak gösterir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hamsinin az bilinen faydaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.