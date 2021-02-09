Hamsinin az bilinen faydaları

B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerini barındırmasıyla vücudumuza tam destek sağlıyor.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engelliyor.

İçerisinde bulunan Omega-3 yağı sayesinde sağlığımız korunmaktadır.

İyotun bol olduğu bir balık türü olmasından dolayı, tuz ihtiyacımızı hamsiyle karşılayabiliriz.

Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltıyor.

Bulanık görmeyi ve gözde oluşacak katarağı engelliyor.

Kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını ayarlar.

Kanın damar çeperinde pıhtılaşmasını önler, migrene de iyi gelir.

Depresyon ve stresi ortadan kaldırmaya yarar.

Cildi tazeler ve pırıl pırıl bir görünüm sağlar.

Saçları daha dolgun ve parlak gösterir.