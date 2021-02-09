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Kardeş kavgası evinden etti

Geçtiğimiz günlerde 'in ilçesine taşınan ünlü şarkıcı , yeni evini apar topar terk etti. Karaca, kısa süre önce kardeşi 'yla birlikte Urla'da lüks bir site içinde iki ayrı villa kiralayıp yaşamaya başlamıştı.

Kardeş kavgası evinden etti

9.2.2021

Kızı Mia'nın okul kaydını da Urla'ya aldırdığı öğrenilen ünlü şarkıcının, erkek kardeşi ile kavga edince bir yıllık kirasını peşin ödediği villayı boşalttığı öğrenildi.

HERKESİ URLA'YA ÇAĞIRMIŞTI
Yeni taşındığı villasına yeni mobilyalar alan ve villaya göre özel perdeler diktiren ünlü sanatçının kardeşi Akın Büyükkaraca ile çok büyük bir kavga ettiği, 10 gündür görüşmedikleri ve kardeşinin telefonlarını bile engellediği ileri sürüldü. Karaca, birçok sanatçı arkadaşını da "Gelin, huzur ve mutluluk için Urla'ya yerleşin" sözleriyle davet etmişti.

FATİH ŞENDİL (ÖZEL HABER)

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