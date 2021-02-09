Maskesiz sokak kapısını bile açmıyor

SANATÇI Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile gittikleri hiçbir mekanda maskelerini çıkarmadıklarını söyledi. Maske konusunda herkesin duyarlı ve hassas olması gerektiğini belirten Gencebay, evin kapısı çaldığında bile asla maskesiz kapıyı açmadığnı dile getirdi. Ünlü sanatçı, Bu günler de elbette bitecek. Bize düşen sabırla tedbirleri uygulamak" dedi.
FATİH ŞENDİL (ÖZEL HABER)
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