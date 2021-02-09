Ofis atıştırmalıklarınız ‘sağlıklı’ olsun

Yoğun bir çalışma temposuna sahip olan ve uzun saatler masa başında çalışan kişiler çoğu zaman ara öğünlerini atlayabiliyor ya da yanlış seçimler yapabiliyorlar. Beslenme uzmanları ise ara öğünlerde, bisküvi, çikolata, gofret gibi "çekmece zararlıları" yerine, kan şekerini yavaş yükselten, protein ağırlıklı "çekmece sağlıklıları"nın tüketilmesini öneriyor. Örneğin imkan varsa bir dilim peynir veya bir kase yoğurt veya bir kutu süt ile birlikte 2 adet ceviz ideal bir ara öğün oluşturuyor. Bu şekilde doğal gıdalara yönelmek, hem ihtiyaç olan protein ve kalsiyumun bir bölümünü karşılıyor hem de kilo kontrolünde başarılı olmaya yardımcı oluyor.

SAĞLIKLI KAHVALTI

Eğer ofiste kahvaltı zorunluluğu oluşuyorsa, taze sıkılmış bir bardak portakal suyu ve yarım kepekli simit ile bir dilim dil peyniri güne sağlıklı bir başlangıç sağlayabilir. Çalışanların bu esnada işlerden ve bilgisayardan uzak durup yediklerine konsantre olması ise daha uzun süre tokluk verir.



MEYVE VE SÜT

Öğle yemeğini izleyen 1-2 saat içinde kan şekeri tekrar düşer, uyku hali ve rehavet baş gösterebilir. Bu durumda 1 bardak şekersiz süt ve yanında 1 porsiyon meyve, tekrar canlanmamızı ve zinde hissetmemizi sağlar, böylece iş verimliliği de yükselir.

ÇEKMECEDE BULUNSUN

Masa başında çalışanlarda atıştırma isteği beliren en yoğun saatlerin akşamüstleri olduğunu söyleyen uzmanlar, bu açlık anları için çekmecelerde bulunacak sağlıklı gıdaların kişileri yanlış seçimlerden de koruyacağının altını çiziyor. Örneğin çekmecelerde kepekli grissini, kutu süt, çiğ kuruyemişler ve kuru meyveler her zaman bulundurulabilir.