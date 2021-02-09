Diyetisyen Ferdi Öztürk, "Toplum olarak yanlışımız kilo problemini estetik sorun olarak görmemiz. Asıl doğru olan ise fazla kilolarınızı sağlığınızı tehdit eden bir problem olarak görmektir" diyor. Öztürk, fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için önerilerini şöyle sıralıyor:
Sağlıklı zayıflamak için 7 pratik öneri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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