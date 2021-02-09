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Haberler Sarmaşık Sağlıklı zayıflamak için 7 pratik öneri

Sağlıklı zayıflamak için 7 pratik öneri

Sağlıklı zayıflamak için 7 pratik öneri

9.2.2021

Diyetisyen Ferdi Öztürk, "Toplum olarak yanlışımız kilo problemini estetik sorun olarak görmemiz. Asıl doğru olan ise fazla kilolarınızı sağlığınızı tehdit eden bir problem olarak görmektir" diyor. Öztürk, fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için önerilerini şöyle sıralıyor:

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