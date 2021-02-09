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Haberler Sarmaşık Tatlı krizine yoğurt ve kuru üzüm

Tatlı krizine yoğurt ve üzüm

Tatlı krizine yoğurt ve kuru üzüm

9.2.2021

Tatlı ihtiyacını gidermek için küçük bir kase yoğurda veya 2 tatlı kaşığı kuru üzüm ve 3 tam ceviz eklenebilir. Böyle bir ara öğün hem mutluluk hormonlarımızı harekete geçirir hem de iş ortamının stresini daha az hissetmemize yardımcı olur. Yoğun çalışma ortamlarında bile öğünleri, özellikle ara öğünleri planlamak, açlık ve tatlı krizine girmeyi engelleyecektir. Evde küçük bir emekle hazırlayıp, ofise getireceğimiz doğal besinler günümüzün daha iyi ve sağlıklı geçmesine de yardımcı olacaktır.

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