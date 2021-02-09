Yeni yaşına at üstünde girdi

ÇEKECEĞİ film için Kars'ta yer araştırması yapan yönetmen Hamdi Alkan, oyuncu eşi Selen Görgüzel'e sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Araçlarıyla Kekeç köyüne yaklaşanAlkan ve eşi Görgüzel'i, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü'nün atlı ciritcileri karşıladı. Aracından inerek 'Poyraz' isimli ata binen Selen Görgüzel, objektiflere poz verdi. Sürprizlerden çok hoşlandığını anlatan Görgüzel, "Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti" dedi.