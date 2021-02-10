  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kuş üzümü sindirim sistemini koruyor

Kuş üzümü sindirim sistemini koruyor

Kuş üzümü sindirim sistemini koruyor

10.2.2021

KUŞ üzümü, sindirim sistemini korur ve düzenli çalışmasını sağlar, karaciğeri güçlendirici özelliği vardır. Çok iyi bir balgam söktürücüdür. Bağırsakların çalışmasını düzenler ve bağırsakları yumuşatır. Kuş üzümü damar hastalıkları olanlara tavsiye edilir. Tansiyon ve kolesterolü dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saç, tırnak ve cilt güzelliğine faydalıdır ve ilaçlarında kullanılır. Kan basıncını düzenler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuş üzümü sindirim sistemini koruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.