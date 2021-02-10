Kuş üzümü sindirim sistemini koruyor

KUŞ üzümü, sindirim sistemini korur ve düzenli çalışmasını sağlar, karaciğeri güçlendirici özelliği vardır. Çok iyi bir balgam söktürücüdür. Bağırsakların çalışmasını düzenler ve bağırsakları yumuşatır. Kuş üzümü damar hastalıkları olanlara tavsiye edilir. Tansiyon ve kolesterolü dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saç, tırnak ve cilt güzelliğine faydalıdır ve ilaçlarında kullanılır. Kan basıncını düzenler.