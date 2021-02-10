Osman Bey ve Kayı Obası ateş hattında!

İKİNCİ sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranında olacak. Dizinin 45'inci bölümünde Osman Bey, Moğollar ve Kumanlarla ittifak yapan Nikola'nın Kayı Obası'na düzenlemeyi planladığı saldırıya karşı mücadele edecek. Yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.



BAMSI BEY'E TUZAK

OSMAN Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için istihbarat sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için harekete geçerken, Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.