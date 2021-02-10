Pandemiye özel şarkı yaptı

KORONA virüs pandemisini Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde geçiren ünlü şarkıcı Gökçe, bu süreçte "Eyvallah-Pandemi Yalnızlığı" isimli bir şarkı besteledi. Sözü ve bestesi Gökçe'ye ait olan şarkı dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Şarkısına klip de çeken Gökçe, "Pandemi sürecindeki hislerimi, serzenişlerimi ve kabullenmeyi kimseye negatif enerjiler yüklemeden naif bir şekilde anlatmaya çalıştım" dedi. Eyvallah'ın klibi, ilk 3 günde 60 bine yakın izlenme oranına ulaştı. Gökçe, yeni şarkısının da 2011'de "Tutti Frutti Te Kelas" adındaki bir çingene şarkısından uyarlama olan "Tuttu Fırlattı" şarkısı kadar sevileceğini söyledi.