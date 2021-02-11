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Haberler Sarmaşık Gerilen sinirler için bir bardak ayran

Gerilen sinirler için bir bardak ayran

Gerilen sinirler için bir bardak ayran

11.2.2021

TÜKETİLEBİLECEK en sağlıklı içeceklerin başında gelen ayran; kalsiyum ve protein dışında fosfor, potasyum, A, B2, B6, B12 ve D gibi vitamin ve mineralleri de içerir. Terlemeyle oluşan kayıplar sonrasında gelişen yorgunluğun giderilmesinde ve kasları gevşetici özelliği nedeniyle de sinir sisteminin rahatlatılmasında destekleyicidir.

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