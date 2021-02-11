TÜKETİLEBİLECEK en sağlıklı içeceklerin başında gelen ayran; kalsiyum ve protein dışında fosfor, potasyum, A, B2, B6, B12 ve D gibi vitamin ve mineralleri de içerir. Terlemeyle oluşan kayıplar sonrasında gelişen yorgunluğun giderilmesinde ve kasları gevşetici özelliği nedeniyle de sinir sisteminin rahatlatılmasında destekleyicidir.
Gerilen sinirler için bir bardak ayran haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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