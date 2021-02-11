Hünkar Yaman’ın katili için zaman daralıyor!

ATV'NİN efsane dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam 83'üncü bölümüyle ekrana gelecek. Heyecan dolu olayların birbirini takip ettiği dizinin bu akşam 20.00'den itibaren yayınlanacak yeni bölümü de soluksuz izlenecek. Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır. Öte yandan Züleyha'nın İstanbul'dan davet ettiği polis dostu, araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice'nin etrafındaki çember daralmaktadır. Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir.