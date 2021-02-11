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Kadırgalı enistesi için dua ediyor

’ın, ’da yaşayan eniştesi trafik kazası geçirdi. Kaza haberi üzerine yıkılan ve bütün programını iptal eden Sayan, “Eniştem yoğun bakımda. Bizi seven herkesin hayır duasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Kadırgalı enistesi için dua ediyor

11.2.2021

Sanatçı Seda Sayan'ın Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız trafik kazası geçirdi. Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi olan Coşkun Yıldız'ın kullandığı elektrikli motosiklete otomobil çarptığı ve geçirdiği kafa travması nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Acı haber üzerine bütün programlarını iptal eden Seda Sayan, hayranlarından eniştesi için hayır duası istedi. Kaza önceki akşam Milas'ın Ören beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, akşam saatlerinde evinden alışveriş için elektrikli motosikleti ile markete gitti.

ÖNCE KARDEŞİNİ ARADI
Yıldız eve dönerken, Z.T isimli sürücünün kullandığı otomobil, motosiklete yandan çarptı. Ağır yaralanan Coşkun Yıldız, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız, yoğun bakım ünitesine alınıp uyutuldu. Hastaneden Seda Sayan'ı arayan Nursel Yıldız ise, kardeşine kazayı gözyaşları ile anlattı. Kazaya çok üzülen Seda Sayan, bütün programlarını iptal etti. Annesi da rahatsız olduğu için İstanbul'da kalmak zorunda olduğunu belirten Sayan, "Eniştemin sağlık durumunu ve gelişmeleri, annemle birlikte buradan takip edeceğiz. Hep birlikte burada iyi haberler bekliyoruz ve tüm sevenlerimizden dua istiyoruz" dedi.

5 YIL ÖNCE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
SEDA Sayan'ın iki yıl önce Ören'e yerleşen ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız burada birlikte restoran işletiyor. Aynı zamanda şarkıcı olan Coşkun Yıldız, baldızı Seda Sayan'la "Yaprak gibi düştüm", "Tutuklu" gibi şarkılarda düet yapmış ve klipleri yayınlanmıştı. Öte yandan Yıldız'ın 8 Aralık 2016'da da İstanbul'da trafik kazası geçirdiği ve ölümden döndüğü öğrenildi.

Volkan YILDIZ I ADEM ÜLKER

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