‘Selin Komiser’in çalınan arabası bulundu!

KARAKOLDAN ÇIKMIYORLAR

Hırsızların izini süren polis ekipleri, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir eve baskın yaptı. İki zanlı yakalanırken, evde bulunan anahtarlardan birinin Oya Akar'a ait olan arabanın olduğu tespit edildi. Hırsızların adliyeye sevki yapılırken, arabasına kavuşan Akar, "Tek dileğim hırsızların hak ettikleri cezayı alması" dedi. Aynı dizide "Emniyet Amiri Rıza Soylu" karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Zafer Ergin de kendisinden döviz bozmasını isteyen bir vatandaştan şüphelenince şikayet için karakolu başvurmuştu. 78 yaşındaki Ergin, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" demişti.