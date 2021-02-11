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Haberler Sarmaşık Yeni şarkı için buluştular

Yeni şarkı için buluştular

Yeni şarkı için buluştular

11.2.2021

İLK projeleri 'Leyla' ile büyük bir çıkış yakalayan şarkıı Murat Başaran ve söz yazarı Nermin Tahmaz Aşçıoğlu, yeni şarkı için hazırlıklara başladı. Başaran, "Leyla'nın başarısından son derece memnun olduk. Başarı hedefimizi sürdürüyoruz. Bu yüzden ikinci şarkı için kolları sıvadık" dedi. Şarkının isminin belli olduğunu da söyleyen Başaran, "Şimdilik söylemeyelim, sürpriz olsun" diye konuştu.

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