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Haberler Sarmaşık Akıncı tuzağa düşüyor

Akıncı tuzağa düşüyor

Akıncı tuzağa düşüyor

12.2.2021

ATV'NİN iddialı dizilerinden Akıncı, bu akşam 7. bölümüyle ekrana geliyor. Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı, bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken, Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini
hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

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