ÜNLÜ şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün alışverişte görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve araçlarını vale noktasına teslim eden çift kısa sürede alışverişi tamamlayıp araçlarına binerek uzaklaştı.
ÜNLÜ şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün alışverişte görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve araçlarını vale noktasına teslim eden çift kısa sürede alışverişi tamamlayıp araçlarına binerek uzaklaştı.
Berkay ve eşinden jet hızında AVM turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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