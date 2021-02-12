Berkay ve eşinden jet hızında AVM turu

ÜNLÜ şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün alışverişte görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve araçlarını vale noktasına teslim eden çift kısa sürede alışverişi tamamlayıp araçlarına binerek uzaklaştı.