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Haberler Sarmaşık Berkay ve eşinden jet hızında AVM turu

ve eşinden jet hızında AVM turu

Berkay ve eşinden jet hızında AVM turu

12.2.2021

ÜNLÜ şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün alışverişte görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve araçlarını vale noktasına teslim eden çift kısa sürede alışverişi tamamlayıp araçlarına binerek uzaklaştı.

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