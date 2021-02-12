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Haberler Sarmaşık Nilüfer’in kedi sevgisi

’in kedi sevgisi

Kadife sesli şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir yavru kediye kısa sürede yuva buldu. Evde tam 13 kedi beslediğini söyleyen sanatçıya, hayranlarından da övgü dolu yorumlar geldi.

Nilüfer’in kedi sevgisi

12.2.2021

Sanatçı Nilüfer, evinde beslediği 13 kedinin yanı sıra sokak kedilerini de sahiplendiriyor. 3 gün önce kapının önünde bulduğu yavru kediyi koruma amacıyla evine alan Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yuva arayışında olduğunu duyurdu. "Bizim evdeki kedi popülasyonu 13. Yani artık kotayı doldurduk" diyen sanatçı, paylaşımında bazı şartları olduğunu da özellikle belirtti.

PENCERELERE KEDİ TELİ ŞARTI
"Küçük çocuklara eğlence olacak diye isteyenler lütfen yazmayın" diye özellikle belirten Nilüfer, "Daha önce kedi bakmış olması tercihim. Muhakkak pencerelerde dayanıklı kedi teli olmalı veya yapılabilir olmalı. Zira aşağı düşüp ölüyorlar ya da yaralanabiliyorlar" dedi. Sanatçının bu paylaşımı 18 binin üzerindeki hayranından beğeni ve yorum alırken, yavru kedinin yuvasına kavuşması da çok uzun sürmedi. Müjdeli haberi de paylaşan sanatçı, "Yuvalandı. Artık onun bir babası var" ifadelerini kullandı.

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