Beyninizin dostu istiridye mantarı

BİRİNCİ Dünya Savaşı sırasında, Almanya'da kıtlık döneminde besin değeri yüksek olması sebebiyle üretilmeye başlanan istiridye mantarı, bugünlerde lezzeti ile popüler. Vitamin ve mineral yönünden hayli zengin olan istiridye mantarı, beyin işlevini artırdığı kanıtlanan niasin ve birçok mikro içerik yönünden de zengin olması ile de tercih nedeni.